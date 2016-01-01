Нижнетагильский планетарий будет работать по 8 января в музее изобразительных искусств по адресу Уральская, 4 в дни зимних каникул. Цена билета - 150 рублей. Тел.: 8-919-368-99-07.
Музей изобразительных иску...
Накануне из дома на улице Ермака, 51, напротив парикмахерской «Инь Янь» на Лебяжке в Нижнем Тагиле, из окна 5 этажа своей квартиры выпрыгнул 32-летний мужчина. Он погиб, сообщают подписчики и полиция. Причины е...
Накануне в 13.40 дня 47-летний водитель «Lexus RX300», следуя со стороны ул. Окунева в сторону ул. Дзержинского, возле дома №14 на пр. Вагоностроителей наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате ДТП 16-...
С 29 по 31 декабря в ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65 состоится Новогоднее первенство Нижнего Тагила по боксу.
Программа соревнований:
29 декабря предварительные поединки с 14.00 до 19.00;
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Открытие главной елки Нижнего Тагила состоялось. В компании с Дедом Морозом, Снегурочкой, тетушкой Зимой, Петухом и другими аниматорами градоначальник Сергей Носов зажег зеленую красавицу, взявшись за руки со с...
18 декабря около 21.00 в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» позвонил егерь Харенского охотничьего хозяйства, который сообщил, что на 70 километре автодороги Усть-Утка – Висимо-Уткинск у реки Большой Лебедь трое мужчин разделывают тушу лося.
На ...
Минприроды РФ опубликован доклад о состоянии окружающей среды в минувшем году.
Данные по загрязнению атмосферного воздуха получены благодаря наблюдениям Росгидромета, проводившего мониторинг на 688 станциях...
Больше 24 тысяч детей из Качканара и Нижнего Тагила получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году. Игрушки и праздничные наборы сладостей выделены детям сотрудников компании, воспитанникам детских домов и детям с огр...
Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам озвучил результаты конкурсов «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов».
Званием «Мастер народны...
Полиция Нижнего Тагила готова к обеспечению безопасности граждан в период новогодних мероприятий. Накануне праздников Ибрагим Абдулкадыров подписал приказ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности пр...