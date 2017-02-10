Афиша 10-12 февраля

В кино: «На пятьдесят оттенков темнее» 18+, «Лего Фильм: Бэтмен» 6+, «Обитель зла: Последняя глава» 18+, «Джон Уик 2» 16+.

На пятьдесят оттенков темнее Лего Фильм: Бэтмен Обитель зла: Последняя глава Джон Уик 2

Клуб «Киногурман» в Нижнем Тагиле приглашает друзей 10 февраля в 18.00 в кинотеатр «Красногвардеец» на Красном Камне. Ко дню рождения А.П. Чехова зрителю представят отечественную киноленту «Джокер», в основу которой легли рассказы Антоши Чехонте (творческий псевдоним писателя). Адрес: ул. Победы,26. Тел.: 8(3435)43-56-72.

11 февраля с 11.00 до 18.00 и 12 февраля с 10.00 до 16.00 Банкет-Холл «Глобус» будет хэнд-мэйд базар. Вход свободный. Адрес: улица Металлургов,5.

11 февраля всех любителей единоборств ждут на Чемпионат и первенство Нижнего Тагила по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях примут участие команды из Челябинска и Каменск-Уральского. Дом спорта «Уралец», Октябрьской революции 37а, начало в 12.00, торжественное открытие в 13.00.

Нижнетагильский клуб интеллектуальных игр «НИКА» объявляет о проведении третьего городского лично-командного чемпионата среди учащихся школ по «Своей игре». Чемпионат состоится 11 февраля в городском Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37), начало в 14.00, в большом зале. Играть можно в личном и командном зачете, подробности и регистрация по ссылке.

11 февраля с 15.00 и 12 февраля с 11 .00 на стадионе Высокогорец пройдут матчи зимнего первенства города среди команд по футболу. На стадионе УВЗ матч состоится 11 числа в 16.00.

11 февраля-30 марта осколки метеорита покажут в Уральском геологическом музее Горного университета (Екатеринбург). По вопросам обращаться по телефону: 8-922-11-33-876 (Клейменов Дмитрий Алексеевич).

Мероприятие «Лыжни России-2017» Ленинского района состоится на базе «Спартак» 12 февраля.

Борьба за звание чемпиона города Нижний Тагил по ледолазанию – 2017 года состоится 12 февраля. Детские старты переносятся в связи с холодной погодой. Чемпионат состоится. Участников 2001 г.р. и старше ждут в воскресение 12 февраля к 9.00 на Краснокаменском Шихане. Подробности и положения соревнований по ссылке.

12 февраля состоится выставка беспородных животных в ДК Школьников Нижнего Тагила по адресу Карла Маркса 39, время проведения с 11.00 по 17.00. Взять пушистого друга в любящую и заботливую семью можно будет с 25 лет по предъявлению паспорта.

В Молодежном театре 12 февраля в 12.00 спектакль «День рождения кота Леопольда» (А. Хайт, Б. Савельев), музыкальное представление (3+). Ильича, 37. Билеты можно приобрести в кассе театра, телефон: 33-59-50. Цена билета: 100-130 руб.

12 февраля в 15.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств мастер-класс по скрапбукингу от мастера Натальи Светлаковой «Открытка для любимых». Цена 100-150 рублей. Тел.: 8(3435)25-26-47.

12 февраля в 17.00 в арт-центре Дом художника будет поэтическая кухня: чай, читка стихотворений, обсуждение литературы. Вход свободный.

Адрес: Уральская 4/1. Тел.: 8-982-656-82-44.

12 февраля в 12.00 мужская сборная Нижнего Тагила проведет в спортзале «Старый соболь» игру чемпионата Свердловской области против баскетболистов Ревды.