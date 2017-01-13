Афиша 13-15 января

В кино: криминальная драма «Закон ночи» 18+ (Бен Афлек, пистолет и сухой закон), комедия «Почему он?» 18+, фантастический боевик «Кредо убийцы» 16+, отечественный мультфильм «Три богатыря и морской царь» 6+, историческая драма с Козловским «Викинг» 12+, «Монстр Траки» 6+, «Снежная королева 3: Огонь и лёд» 6+.

Закон ночи Почему он? Кредо убийцы Викинг Монстр Траки Снежная королева 3: Огонь и лёд

с 17.00 до 18.00 на Театральной площади состоится праздничный концерт «Старый новый год».

Нижнетагильская филармония приглашает 13 января в 18.30 на необычный органный микс двух инструментов разных эпох: органа (Лариса Тимшина) и саксофона (Дмитрий Перминов). Адрес: ул. Уральская,7, зал Музея изобразительных искусств. Билеты можно приобрести в кассах к/т «Современник» Нижнего Тагила: 41-98-47, 92-83-87.

В закрывающемся «Яйце» открытие недельной выставки «Выпускной класс» состоится 14 января в 19.00.

YAITSO BIG BARAHOLKA откроется 15 января и проработает с 12.00 до 20.00. Подробнее в группе. Адрес: Циолковского 1а, первый подъезд, код домофона 0. Вход свободный.

14 января в спортивно–оздоровительном комплексе «Металлург-Форум» по адресу ул. Красногвардейская, 61 состоится игра Чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — «Сахалин» (г. Южно-Сахалинск). Начало в 17.00 часов. Вход свободный.

14 января в 12.30 на горе Белая праздник – День снега.

14 января в 18.30 в Доме художника откроется концерт Traulers. Цена билета: 250 рублей.

А 15 января в 17.00 начнется презентация книги Андрея Санникова. Цена: 99 рублей. Адрес: Уральская 4/1. Телефон 8-982-656-82-44.

15 января в Центре общественных инициатив на Карла Маркса, 65 состоится первое в 2017 году тематическое занятие по фототерапии для детей-участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ–детям». В 10.30 начнется занятие у детей младшей группы, в 12.00 — у старшей.

В выходные января в Музее изобразительных искусств по адресу Уральская, 4 для взрослых и детей работает Нижнетагильский планетарий: новогодние космические программы, визуализированные аттракционы, выставка астрофотографий. Вы сможете ознакомиться с оптической техникой – телескопами, микроскопами и др. Для всех посетителей – порция кислородного коктейля. В будни возможно проведение мероприятий для групп школьников и дошкольников по предварительной записи. Телефон – 8-919-368-99-07 Цена билета — 150 рублей. Справки по телефону: 8-919-368-99-07 Адрес: Уральская, 4.

До 15 января в музее Истории подносного промысла, ул.Тагильская, 24 доступна выставка «Цветочная фантазия». Часы работы: с 9.30 до 17.30, касса до 17.00; Воскресение: с 9.30 до 16.30 часов, касса до 16.00.Тел.: 8(3435)24-25-74.

Афиша выставок музея-заповедника «Горнозаводской Урал» доступна по ссылке. Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01.