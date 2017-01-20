Афиша 20-22 января

В кино: ужасы «Невеста» 16+, боевик «Три икса: мировое господство» 16+.

Невеста ХХХ

20 января в 17.00 в Центре общественных инициатив (ул. Карла Маркса, 65) состоится творческая встреча детей-участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям» с членом Союза художников России Светланой Германовной Бакшаевой.

Одновременно в галерее SPACE PLACE состоится открытие фотовыставки «Путешествия» Джереми Тсай (Тайвань). Вход свободный. Адрес: пр. Строителей, 1а, Центральная библиотека Нижнего Тагила, 1 этаж.

Еще сегодня в 18.00 спектакль «Метель» в Молодежном театре на Ильича, 37. Завтра 21 января (суббота) в 17.00 там же будет спектакль «ЭТО ВСЁ ОНА» А. Иванов (Неформальная драма) 14+. И спектакль «Винни Пух и все, все, все…» (3+) состоится 22 января в 12.00. Билеты в кассе театра.

21 января в 15.00 часов общественный лекторий «176» открывает сезон 2017 года. Лекцию «Модный городской костюм конца XIX – начала XX вв.» прочитает Ольга Николаевна Дурницына, заведующая сектором учета отдела фондов Нижнетагильского музея-заповедника. Адрес – пр. Ленина, 1. Вход свободный.

21 января в 15.00 – экскурсия по выставке «Снежная королева. Осколки сказочной истории» с отрывками из святочных рассказов, стихотворений и мультфильмов. Мероприятие клуба «Творческий выходной» состоится в музее изобразительных искусств. Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников, 20 р. для дошкольников.

22 января в 15.00 там же состоится экскурсия по РОЖДЕСТВЕНСКОЙ выставке тагильских художников и творческое занятие «Композиция в изобразительном искусстве». Необходимые материалы: лист А3, акварельные краски, восковые мелки, кисти, палитра, карандаш. Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей

21 января в 18.00 в арт-пространстве «Яйцо» будет открытие выставки живописи и графики Елены Ионовой «Свои»16+. 22 января в 15:00 — презентация литературного журнала «Здесь». Адрес: Циолковского 11а, 1 подъезд, Код домофона «0».

22 января в Арт-центре Дом художника отменяется барахолка.