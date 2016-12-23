Афиша 23-25 декабря

В кино: «Ёлки 5» 6+ и «Пассажиры» 16+.

Ёлки 5 Пассажиры

23 декабря с 17.00 до 23.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет крупное мероприятие «В ожидании Рождества». Адрес: Нижний Тагил, Уральская, 4 и 7, Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Тел.: 8(3435)25-26-47 и 25-24-29.

24 декабря в 9.00 в Доме спорта «Уралец» Нижнего Тагила на Октябрьской революции, 37а состоится Новогоднее первенство Нижнего Тагила по тхэквондо ИТФ.

Открытие выставки «Рябиновые бусы» состоится 24 декабря в 15.30 в выставочных залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (пр. Ленина, 1 — здание бывшего Горсовета Нижнего Тагила). Экспозиция знакомит с творчеством тагильского мастера лаковой росписи по металлу Тамары Владимировны Юдиной.

Литературная студия Нижнего Тагила «Ступени» приглашает 24 декабря в 15.00 на последнее в 2016 году заседание. Встреча пройдет в мемориально-литературном музее А.П. Бондина (территория парка им. А.П. Бондина). Тел.: 25-44-47.

24 декабря в 18.00 Инсталляция Евгения Комухина «Русская нефть» откроется в Галерее Space Place. Адрес: Центральная библиотека Нижнего Тагила, 1 этаж, пр. Строителей, 1а. Тел.: 8-912-260-93-29.

24 декабря в 18.00 в ГДМ на Пархоменко, 37 в Нижнем Тагиле состоится четверть финала игр КВН. Шесть команд Нижнего Тагила и Екатеринбурга готовы удивлять зрителей. Билеты можно приобрести на месте.

24 декабря в 18.00 в арт-пространстве «Яйцо» пройдет выставка фотографий Валерия Казакова «Terra incognita». Адрес: Арт-пространство Яйцо, Циолковского ул. 11 а, 1-ый подъезд, Нижний Тагил.

С 24 по 30 декабря в 11.00 и в 14.00, а также 5 и 7 января в 18.00 на сцене Молодежного театра Нижнего Тагила — спектакль «Стойкий оловянный солдатик» 7+. Адрес: Ильича, 37. Билеты можно приобрести в кассе театра, тел.: 33-59-50. Дополнительная информация: 33-47-40 и 8-912-045-49-47.

25 декабря в 11.00 состоятся заключительные соревнования по дзюдо в 2016 году, традиционное открытое новогоднее первенство Нижнего Тагила среди юношей 2005-2006 г.р. В Доме спорта «Уралец» на Октябрьской революции, 37а на татами выйдут юные дзюдоисты со всей Свердловской области, из Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

По 29 декабря с 10.00 до 19.00 выставка-продажа товаров из Индии ждет тагильчан на Садовой, 83. Вход свободный.

Бесплатно провериться на ВИЧ можно в Иммунологической лаборатории на первом этаже в здании женской консультации Демидовской ЦГБ. Сдать кровь на анализ можно каждый день, кроме воскресенья, с 8.00 до 10.00, по 29 декабря включительно. В субботу забор крови проводится в 3-ем кабинете на втором этаже здания. С собой иметь: паспорт, полис. Адрес: проспект Мира, 61, Нижний Тагил. Забор крови производится из вены.