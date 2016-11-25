Афиша 25-27 ноября

В кино: фантастика «Другой мир: войны крови» 18+, экранизация советского мифа «28 панфиловцев» 12+, спортивная криминальная мелодрама «Эластико» 12+.

Другой мир: войны крови 28 панфиловцев Эластико

в 18.00 на спектакль «Это все она» А. Иванов 14+. Билеты можно приобрести в кассе театра, тел.: 33-59-50. Адрес: Ильича, 37.

25 ноября в 18.00 в МБУ «Дворец национальных культур» состоится городской открытый фестиваль-конкурс «Мамы многонационального города», посвященный Дню матери.

Отреставрированная площадка на Володарского, 5 уже с 13.00 26 ноября примет первых гостей. В день открытия катка для посетителей запланирован настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, концерт с зажигательной музыкой, подарки и горячий чай.

Клуб «Тагильский родовед» продолжает серию встреч 2016-2017 гг. Очередное заседание этого сезона пройдет в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» 26 ноября в 15.00. Заявки на участие по тел.: 8(3435)41-64-01 – Ольга Анатольевна Николаева; 41-64-47 – Татьяна Владимировна Смирнова. Адрес: в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1 — здание бывшего Горсовета), каб. №134.

26 ноября в 16.00 в Нижнетагильской филармонии оркестр «Демидов Камерата» исполнит произведение В. А. Моцарта «Маленькая ночная серенада». Адрес: большой концертный зал, пр. Ленина, 31. Билеты можно приобрести в кассах «Современника» (пр. Ленина, 25). Тел.: 8(3435)41-98-47 и 92-83-87. Цена билета – 250р.

26 ноября в 17.00 откроется выставка фотографий «Непостоянная скульптура» Витора Сачетти (Бразилия). Вход свободный. Адрес: Галерея Space Place, Центральная библиотека, пр. Строителей, 1а. Тел.: 8-912-260-93-29.

По 27 ноября в Нижнем Тагиле проходит сбор продуктов в рамках благотворительной акции ко Дню матери. Места сбора: Центр защиты материнства и детства «Дар жизни» (ул. Газетная, 54), магазин «Мир Православия» (пр. Ленина, 32), Скорбященский женский монастырь (ул. Красногвардейская, 55г), киоски «Тагилка».

В отделе специализированной литературы Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила открылась выставка, посвященная 140-летию Синодального перевода Библии. Выставка будет работать до 1 декабря 2016 года по адресу: пр. Строителей. 1а.

Также в Доме Художника (Уральская 4/1) своя программа на эти выходные:

25 ноября в 18.00 — Фильм-спектакль «Чайка».

26 ноября в 17.00 — Владислав Колчигин, харьковский авангардный поэт и Виталина Тхоржевская, екатеринбургский поэт.

27 ноября в 19.00 — «Вуди Аллен. Чуть больше чувства юмора и здравого смысла». Увлекательная лекция о человеке, который создал свой жанр в кино — «интеллектуальная комедия», Ксения Баданина.