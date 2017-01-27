Афиша 27-30 января

В кино: «Притяжение» 12+, «Балерина» 6+, «Семейное ограбление» 16+.

Притяжение Балерина Семейное ограбление

в 17.00 в Музее Изобразительных Искусств состоится открытие персональной выставки «Внутренняя реальность 2» Гандулы Блуми (Берлин). Адрес: ул. Уральская, 7. Вход свободный.

27 января в 18.00 спектакль «Любовь зла, или к гадалке не ходи…» (Комедия) Е. Венедиктова 14+Билеты можно приобрести в кассе театра, телефон — 33-59-50. Адрес театра: Ильича, 37.

27 января в 18.00 будет моноспектакль по мотивам рассказов Эдгара Аллана По «История одного убийцы». Играет куратор галереи SPACE PLACE Евгений Комухин. Адрес: Центральная библиотека Нижнего Тагила (пр. Строителей, 1а). Цена билета: 50 руб. Заказ билетов: тел.: 8(3435)42-12-66 (количество билетов ограничено).

27 января в 18.30 в арт-пространстве «Яйцо» состоится прощальное мероприятие «Вечер вылупа»16+, приуроченное к закрытию арт-пространства. В программе мероприятия: беспроигрышная викторина, ретроспективная презентация и таинственный коллективный перформанс. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет унести с собой кусочек «Яйца».

Первый межрегиональный фестиваль студенческих театральных коллективов «Gaudeamus» пройдет 28 января в Молодежном театре Нижнего Тагила. Фестиваль пройдет в режиме нон-стоп: с 11.00 до 23.00. В рамках фестиваля пройдет открытие выставки студентов IV курса художественно-графического факультета НТГСПИ и эксклюзивная ярмарка, на которой все желающие смогут приобрести памятные сувениры тагильских мастеров. Цена билета: 200 руб. (для студентов — 100 руб.). Цена абонемента на все 6 спектаклей: 500 руб. (для студентов — 300 руб.).

28 января в 12.00 Нижнетагильский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» приглашает на первый в этом году День открытых дверей. Адрес: Проспект Ленина, 27. Тел.: 8(3435)960-474, 960-492.

Также 28 января в ТЦ «DEPO» в 15.00 состоится Шоу мыльных пузырей!

28 и 29 января на стадионе «Высокогорец» состоятся игры зимнего первенства города по футболу среди мужских команд.

Массовый спуск на лыжах и сноубордах с фонариками «Первая лавина 2017» пройдет в Нижнем Тагиле. Лыжники и сноубордисты Свердловской области соберутся на склонах горы Долгая 29 января в 20.00. Гостей ожидают световой спуск и бесплатное катание на всех трассах. Результаты мероприятия направят в Книгу рекордов Гиннеса.

В ГДДЮТ в выходные пройдут соревнования скалолазов «Крещенские морозы» в дисциплине боулдеринг. К соревнованиям допускаются спортсмены, оплатившие стартовый взнос 350 руб.

29-30 января состоится Первенство Высшей Хоккейной Лиги. 2-й этап, Нижний Тагил, ЛДС им. В. К. Сотникова. «Юниор-Спутник» г. Нижний Тагил – «Алтай» г. Барнаул. Начало матчей: 29.01 в 17.00 и 30.01 в 18.00.