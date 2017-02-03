Афиша 4-5 февраля

В кино: «Звонки» 18+, «Космос между нами» 12+, «Отпетые напарники» 16+.

Звонки Космос между нами Отпетые напарники

4 февраля в Нижнем Тагиле пройдет в Форуме домашний матч Уралочки-НТМК, с Протоном из Саратова. Сейчас команда Карполя — на 3 строчке Чемпионата. Матч начнется в 17.00.

4 февраля в 17.00 Молодежный театр Нижнего Тагила приглашает на премьеру спектакля «Стойкий оловянный солдатик» (Г.Х. Андерсен). Билеты можно приобрести в кассе театра, тел.: 33-59-50.Дополнительная информация: 33-47-40 и 8-912-045-49-47. Адрес: Ильича, 37.

4 февраля Центр развития туризма города Нижний Тагил и клуб туристов «Азимут» приглашают на ежегодную городскую прогулку «Тагильский светлячок». Поход стартует от Историко-краеведческого музея (пр. Ленина, 1). Регистрация начнется в 17.30, старт похода – в 18.15. Гостей поделят на группы, которые в сопровождении опытных инструкторов-экскурсоводов отправятся в путь. Маршрут прогулки пройдет через парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина. Финиш состоится на территории набережной «Тагильская лагуна». На открытой площадке участников будут ждать горячий чай, интересная викторина, а также зрелищный салют. Присутствующим предложат «прикормить» символ 2017 года Огненного Петуха специально приготовленными зернышками. С собой надо взять фонарик (подойдут любые, в том числе ручные, налобные, фонарики на телефонах). Юных «светлячков» снабдят светящимися палочками. Все интересующие Вас вопросы можно задать по 8(3435)25-26-52 или turizmnt@mail.ru.

Также 4 февраля тагильчане присоединяться к массовой лыжной гонке «Лыжня России», возле ФОК «Президентский» на лыжню выйдут около двух тысяч детей, там же пройдут семейный забег и забег руководителей предприятий, организаций города. Для детей будет организован трансфер.

10.00 — торжественное открытие соревнований;

10.30 — старт дошкольников;

11.20 — семейные эстафеты;

12.00 и 12.30 — сдача нормативов ГТО, школьники;

13.00 — церемония награждения;

13.00 — ВИП-забег;

13.20, 13.50 и 14.20 — массовый старт школьников.

5 февраля на Вагонке будет спортивный забег. Там же пройдет первенство города по лыжным гонкам.

11 февраля состоятся старты «Лыжни России» среди жителей Тагилстроевского района на Старателе. Сельчане 11 числа выйдут на лыжню в деревне Усть-Утка. 12 февраля эстафету «Лыжни России» завершат Дзержинский и Ленинский районы. Соревнования пройдут на лыжных базах Уралвагонзавода и «Спартак»).