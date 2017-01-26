Началась подготовка к 9 мая

Сергей Носов провел заседание оргкомитета по подготовке ко Дню Победы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В Нижнем Тагиле проживают 161 инвалид и участник войны, 76 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 4 совершеннолетних узника, 49 жителей блокадного Ленинграда, 898 вдов участников войны, 4209 тружеников тыла, 3749 человек, чьи родители погибли в годы войны. Всех инвалидов и участников войны поздравят с Днем Победы на дому. Выплаты к празднику отдельным категориям граждан завершат к восьмому мая.

Уже определены места и время проведения акции «Пост №1». В рамках Дней милосердия на дому оказывают помощь ветеранам. Ухаживают за памятниками и могилами героев Великой Отечественной войны. Прорабатывают варианты проведения акции «Спасибо деду за Победу». В мероприятие «Георгиевская ленточка» планируют включить отдаленные городские микрорайоны и сельские населенные пункты.

Совет ветеранов запланировал ко Дню Победы провести выставку об истории Уральского добровольческого танкового корпуса, фестиваль ветеранов-поэтов, уроки мужества в школах.

Митинг на центральном кладбище будет восьмого мая. Девятого мая в центре города в «воинском параде» с участием гарнизонов национальной гвардии и полиции примут участие 23 единицы техники и 13 парадных расчетов.

Планируется, что восьмого и девятого мая в вагонах МУП «Тагильский трамвай», вышедших на линию, из динамиков будут звучать песни о войне — «Катюша», «Три танкиста», «День Победы».