С нового конвейера ЧТЗ сошли первые машины

Бульдозер с гидромеханической трансмиссией Б10М2 стал первой машиной, собранной полностью на новом конвейере Челябинского тракторного завода. Он прошел все этапы сборки и, обутый в гусеницы, своим ходом отправился в комплектовочно-сдаточный цех, где на него установили навесное оборудование, покрасили и подготовили для дальнейшей отправки на отгрузочную площадку и далее – к потребителю.

Спуск Б10М2 стал для завода значимым событием – на машину водрузили знамя ЧТЗ и зафиксировали на фото- и видеокамеру этот исторический момент.

Новая сборочная линия была построена на ЧТЗ в рекордные сроки – работы начались в середине ноября и продолжались чуть больше месяца. Любопытно, что линия установлена на месте, где во время войны проходил танковый конвейер для сборки боевых машин.

Строительство новой поточной линии, переоборудование завода, концентрация производства проходит в соответствии с программой оптимизации производственных площадей и созданием на избыточных площадях индустриального парка «Техникс». Новый конвейер обеспечит производственную мощность до 2 тысяч машин в год.