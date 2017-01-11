После успешного матча с немками «Уралочка» зовет на игру в Нижний Тагил

Уралочка-НТМК победно завершила свой первый домашний матч в Екатеринбурге и второй в рамках Лиги Чемпионов. На площадке ДИВСа повержена команда «Дрезднер» из Германии со счетом 3:1.

Встреча начилась с подачи немок, но первое очко заработала «Уралочка». Сразу после этого соперницы перехватывают инициативу. Со счёта 3:2 в свою пользу приезжая команда планомерно наращивает игровое давление и преимущество. К первому техническому тайм-ауту «Дрезднер» ведёт – 8:5, а ко второму – уже 16:11. Тенденция к увеличению разрыва в счёте в пользу гостей сохраняется и далее. Николай Карполь впервые в этой игре прибегнул к тайм-ату, но до перерыва переломить ситуацию не удаётся: 25:16 – стартовая партия остаётся за командой из Дрездена.

Во втором сете у Уралочки были длительные розыгрыши, спасительные броски за уходящими мячами, пробивающие немецкий блок удары. Лучшая команда чемпионата Германии, завоевавшая золото в трёх последних сезонах, выбита из колеи – её тренерский штаб дважды в партии берёт «время на размышления». «Уралочка» уверенно завершает сет – 25:17.

Уральские волейболистки начинают следующую партию со счёта 3:0. Во всей красе предстаёт пасующая Марина Бабешина. Скидки, связки, подача и молниеносная реакция при защите. По ходу встречи прибавляет нападающая Анна Климец, которая атакует соперниц из Германии мощнейшими ударами с излюбленной позиции. В целом позитивное впечатление от партии уралочки чуть смазали её концовкой, когда, уже достигнув отметки в 24 зачётных балла, позволили «Дрезднеру» набрать пять очков кряду, 25:20.

В четвёртой партии команда гостей набирает три очка на стартовом отрезке, при нуле у хозяек площадки. К первому техническому тайм-ауту уралочки уступают 5:8, но ко второму уже вырываются вперёд – 16:12. Пару тяжелейших мячей «поднимает» либеро Екатерина Карполь. Могучими ударами блок пробивает нападающая Ксения Парубец. Решающий отрезок лучше проводит «Уралочка». Победа 25:16 в сете, 3:1 – в матче!

против Сахалина, в рамках Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Вход свободный.

Расписание движения автобусов:

— В 16.00 — Выя (остановка Рудоуправление)

С остановками: ДК «Юбилейный» — к.тр. «Урал» — ост. «Смак» — ост. Уют – к-тр. «Красногвардеец» — ост. Восточная – м-н. «Жарден» (бывш. М-н «Самсунг») – «Металлург-Форум».

— В 16.00 — Тагилстрой (конечная остановка трамвая)

С остановками: кинотеатр «Сталь» — в 16.10 — остановка Комсомольская — Управление комбината – в 16.20 — район ж/д вокзала (магазин «Спортмастер») – «Металлург-Форум».

— В 16.00 – ГГМ (Уральский пр-кт, магазин «Алеся»)

С остановками: м-н. «Монетка» — ост. Октябрьский пр-кт. — магазин «Семейный» — магазин «Универсам» — 16.20 ост. «Родина» — «Металлург-Форум».

— В 16.00 — Вагонка (Ледовый дворец спорта)

С остановками: пл. Славы – м-н. «Энергия» — м-н. «Элеганс» — Техникум – в 16.20 «Южная проходная» — КРЦ – в 16.25 КХП – «Металлург-Форум».

— В 16.30 — поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».

По окончании матча организовано движение автобусов в обратном направлении.

Встреча с казанским «Динамо» пройдет 21 января в Екатеринбурге. Следующую встречу Лиги чемпионов «Уралочка» вновь проведёт в домашней обстановке. 24 января наши волейболистки примут «Экзачибаши» (Стамбул).