Главврачи встречаются с тагильчанами

В 2017 году продолжаются регулярные приемы граждан главными врачами медицинских учреждений по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, сообщает администрация.
Приемы граждан в Нижнем Тагиле проводятся по понедельникам с 16.30 до 18.00 по адресу проспект Ленина, 15, 2 этаж, кабинет №1 (только по предварительной записи).
Приемы ведут главные врачи:
— городской больницы №1
— городской больницы №4
— Демидовской городской больницы
— детской городской больницы
— городской инфекционной больницы
— городской поликлиники №3
— городской поликлиники №4
— станции скорой медицинской помощи
— стоматологической поликлиники
— врачебно-физкультурного диспансера
Предварительная запись по телефону 8(3435) 41-04-66 в будние дни с 9 до 17 часов на следующий понедельник.
Оставить комментарий