Главврачи встречаются с тагильчанами

В 2017 году продолжаются регулярные приемы граждан главными врачами медицинских учреждений по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи, сообщает администрация.

Приемы граждан в Нижнем Тагиле проводятся по понедельникам с 16.30 до 18.00 по адресу проспект Ленина, 15, 2 этаж, кабинет №1 (только по предварительной записи).

Приемы ведут главные врачи:

— городской больницы №1

— городской больницы №4

— Демидовской городской больницы

— детской городской больницы

— городской инфекционной больницы

— городской поликлиники №3

— городской поликлиники №4

— станции скорой медицинской помощи

— стоматологической поликлиники

— врачебно-физкультурного диспансера

Предварительная запись по телефону 8(3435) 41-04-66 в будние дни с 9 до 17 часов на следующий понедельник.