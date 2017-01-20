«ЕВРАЗ – детям» организует воспитанникам встречу с художницей

20 января в 17.00 в Центре общественных инициатив (ул. Карла Маркса, 65) состоится творческая встреча детей-участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям» с членом Союза художников России Светланой Германовной Бакшаевой. Старший преподаватель кафедры живописи ХГФ НТГПИ-НТГСПА расскажет ребятам про свои работы и художественные приемы.

Арт-терапия способствует повышению адаптивных возможностей и общей реабилитации детей на Урале, реализуется в Нижнем Тагиле 9 лет при благотворительной поддержке ЕВРАЗа совместно с педагогами-волонтерами Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений». По программе ежегодно проводят порядка 800 индивидуальных занятий изобразительным искусством с детьми с применением методов и форм арт-терапии. Работы по итогам занятий представляются общественности на творческих выставках, для детей дополнительно проходят пленэры и встречи с художниками.

Справочно: Светлана Германовна – живописец, график, Член Союза Художников России с 1993 года.

2008 год – специальный диплом жюри региональной выставки-конкурса пастели уральских художников «Версии пространства», Нижний Тагил. В 2012 году – диплом лауреата Всероссийской художественной выставки-конкурса «Образ Родины в творчестве педагогов- художников», Кострома.

Работы художника представлены в коллекциях Нижнетагильского Музея изобразительных искусств, Калининградской картинной галерее, Курганском областном художественном музе; Новосибирском областном художественном музе, Музей Университета искусств, Токио, Япония; Фонда культуры России. Кроме того, произведения Светланы Бакшаевой есть у частных лиц России и за рубежом: Австрия, Америка, Германия, Испания, Франция.