Во Дворце Сотникова почтили легенду хоккея

22 января во Дворце ледового спорта им. В.К.Сотникова появился игровой свитер вратаря Анатолия Шамарина (1941-2003 г.ж.), шесть сезонов защищавшего цвета хоккейной дружины Нижнего Тагила.

Его вдова Екатерина Федоровна присутствовала на матче, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Спутник».

«Пятьдесят лет назад они приехали в Нижний Тагил из Москвы – Коля Новиков, Лев Максимов, братья Смирновы и Толя Шамарин. Сегодня я будто вернулась в свою молодость. Конечно, тогда хоккей был другой. Стояли сорокаградусные морозы, а мы болели за наших ребят. Мой муж был очень коммуникабельный, спокойный, вел себя скромно. На него была возложена большая ответственность, все-таки вратарь! Когда они приехали, тагильская команда вышла в группу «А». Помню, трибуны кричали его имя, даже не имя, прозвище – «Шамара! Шамара!» Потом и к сыну оно прилипло, и внуков также зовут друзья. Конечно, мы гордились и гордимся им. К сожалению, прожил не очень долго – 62 года, но себя он отдал хоккею, это было всем для него. Анатолий воспитывал молодежь, в том числе и Вову Коршакевича, был одним из первых, кто занимался именно с вратарями. В жизни он был хорошим мужем, прекрасным отцом и дедом. Сын не пошел по его стопам, а наши внуки-близнецы – ярые болельщики, вон на трибуне в барабаны стучат! Кстати, сегодня им исполнилось 23 года, именно сегодня, когда был поднят свитер Анатолия, их деда, очень знаменательно. Хочу сказать большое спасибо Александру Вольдемаровичу Балбашеву, Светлане Гладковой, Ирине Казанцевой. Вы проделали очень большую работу, спасибо, что не забываете! Это было очень трогательно, без слез невозможно смотреть и говорить. Он это заслужил. Светлая ему память!», — говорит Екатерина Федоровна.