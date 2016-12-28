Прием заявок на «Белый вечер поэзии» в «Яйце»

«Яйцо» объявляет приём заявок на участие в поэтическом вечере «Белый вечер поэзии» 16+.

8 января в 18.00 желающие будут читать стихи собственного сочинения и любимых авторов. Ограничений по теме, форме и содержанию нет (кроме законодательства РФ). Лимит по времени 6 минут.

Заявку можно отправить до 7 января на почту elena.ionova@list.ru или в личные сообщения. В заявке необходимо указать Ф.И.О., возраст, контакты, приложить несколько стихотворений.

Адрес: Циолковского, 11а, 1-ый подъезд, код домофона «0», тел.: 8-912-266-48-58.