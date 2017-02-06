Выставка беспородных животных будет в воскресенье

12 февраля состоится выставка беспородных животных в ДК Школьников Нижнего Тагила по адресу Карла Маркса 39, время проведения с 11-17 ч. Взять пушистого друга в любящую и заботливую семью можно будет с 25 лет по предъявлению паспорта.

Организаторы выставки зоозащитная группа «Спаси жизнь!» и веткабинет «Три кота».

«Взрослые животные все стерилизованы, а малыши отдаются с обязательной последующей стерилизацией, по договору предоставляется скидка. Для нас главная цель — не просто отдать четвероногого, а найти людей серьёзных, заботливых и терпеливых, тех, кто понимает, что животное это не игрушка, оно требует заботы, любви, а так же воспитания. Мы прослеживаем дальнейшую судьбу каждого пристроенного подопечного: если вдруг что-то происходит в семье, и людям по какой-либо причине стало не нужно животное, мы его забираем обратно. Поэтому подумайте 1000 раз, прежде чем взять животное, это большая ответственность», — предупреждают организаторы.

Новоиспеченным «родителям» мохнатого любимца организаторы обещают бесплатные ветеринарные консультации.

На выставке все желающие могут оказать благотворительную помощь — все вырученные средства пойдут на корм, лечение и стерилизацию животных.

Организаторы примут в дар: влажные корма для кошек, сухие корма КЭТ ЧАУ, ROYAL CANIN. Для собак субпродукты, крупы ( кроме перловой), любые сухие корма, лежанки, домики, переноски, когтеточки, лотки, наполнители, металлические миски, игрушки для кошек и собак, ошейники, поводки, впитывающие пеленки.

Внимание! На выставку требуются фотографы, так же нужна помощь в перевозке животных.

Если у вас возникнут вопросы или вы захотите внести посильный вклад в спасение братьев наших меньших, можно связаться с организатором выставки и куратором животных Татьяной Тофило, позвонив по тел.: 8-900-042-35-65.