Спортклубу «Спутник» 55 лет

Спортивный клуб Нижнего Тагила «Спутник», генеральный спонсором которого выступает НПК «Уралвагонзавод», отметил 55-летний юбилей. Тагильский клуб поздравили Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Дмитрий Язовских, именитые воспитанники и многие другие, передает пресс-УВЗ.

Леонид Рапопорт отметил важность сохранения социально-ориентированного проекта, связанного с развитием профессионального и массового спорта, и пообещал, что «государственная поддержка Правительства Свердловской области и Министерства будет оказываться спортивному клубу «Спутник» и в следующем году». Исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин подчеркнул, что «СК «Спутник» является кузницей спортивных кадров. Тагильские школы бокса, плавания, легкой и тяжелой атлетики, где подготовлены сотни профессиональных спортсменов высочайшего класса, являются одними из лучших в России». Поздравить родной клуб пришли мастер спорта России международного класса, член сборной команды России и участница Олимпийских игр 2016 в Рио Дарья Устинова, тяжелоатлет, мастер спорта России международного класса и обладатель Кубка России 2016 года Егор Климонов, легкоатлеты, мастера спорта России, члены сборной России Алёна Мамина и Артём Денмухаметов и другие воспитанники.

Историю «Спутник» ведет с 1934 года. При строительстве машиностроительного гиганта был создан коллектив физкультуры спортобщества «Строитель». 23 декабря 1961 года постановлением Президиума Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов ему было присвоено звание «Спортивный клуб «Спутник». В конце 1980-х годов коллектив СК «Спутник» назван лучшим спортивным клубом в Нижнем Тагиле и Свердловской области. В 1990 году «Спутник» признается лучшим спортивным клубом в стране.

За более чем полувековую историю «Спутника» была подготовлена целая плеяда успешных спортсменов: шесть Заслуженных мастеров спорта России, 22 мастера спорта международного класса и 206 мастеров спорта СССР и России. «Спутниковцы» с честью представляют Россию на международной арене. Трое воспитанников спортклуба – победители Олимпийских игр – Сергей Шепелев (хоккей с шайбой) вместе со сборной СССР на Олимпиаде в Сараево в 1984 году, Олеся Красномовец в составе легкоатлетического эстафетного квартета 4х400 м в Афинах в 2004 году, Мария Савинова – в беге на 800 м в Лондоне в 2012 году.