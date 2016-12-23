Телефоны антитеррора

Накануне новогодних праздников полиция рекомендует гостям и жителям Нижнего Тагила быть особенно бдительными и внимательными к личной безопасности.

Ниже указаны телефоны доверия, если вы попали в сложную ситуацию и нуждаетесь в помощи:

Единый экстренный канал помощи — 01 (для звонков с городского телефона) и 101 (для любых операторов мобильной связи),

Телефон доверия Управления МВД России по г. Нижнему Тагилу — 8(3435)97-62-21, либо 02,

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Администрации города – 25-78-83,

Телефон дежурного отдела в Нижнем Тагиле УФСБ России по Свердловской области – 421-421.