Доканали сигнализацией. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Сотрудниками отдела полиции №16 Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» задержан неработающий ранее судимый за имущественные преступления 43-летний местный житель, подозреваемый в поджоге транспортного средства.

Сообщение о том, что возле дома на улице Высокогорская неизвестный мужчина поджог припаркованный автомобиль, поступило в полицию накануне от местной 24-летней жительницы, хозяйки автомобиля.

При даче объяснений, мужчина дал признательные показная в поджоге. Он пояснил правоохранителям, что на протяжении нескольких месяцев данный автомобиль оставляла девушка из соседнего подъезда под его окнами, а так как у автомашины не исправна сигнализация, она реагирует на малейшее движение, и это мешало ему спать. Злоумышленник неоднократно обращался к хозяйке авто с просьбой убрать автомобиль подальше от его окон, но автоледи просьбы игнорировала. Накануне ночью нервы мужчины не выдержали звуки вновь сработавшей сигнализации. В его голове созрел коварный план. Подозреваемый принес канистру с бензином, залил легковоспламеняющуюся жидкость в воздуховоды в районе дворников, дождался пока бензин распределиться и дойдет до моторного отсека, а затем поджог. Тем самым причинив ущерб потерпевшей девушке в 200 тысяч рублей.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции №16 подполковник полиции Дмитрий Рублев, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога), возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.