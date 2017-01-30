На Долгой прошла «Первая лавина»

Вчера, 29 января, интереснейшее мероприятие состоялось на склонах горы Долгой. 383 любителя сноуборда и горных лыж совершили массовый съезд с горы с фонариками.

Для большей зрелищности спуск прошел в вечернее время — участники события имели при себе фонарики и световые палочки, которые выдавались при регистрации сотрудниками Центра развития туризма.

А перед спуском участников мероприятия ожидало сногшибательное фаер-шоу, организованное Центром развития туризма Нижнего Тагила.

Мероприятие объединило любителей активных видов спорта из разных городов, а освещать «Первую лавину» приехала съемочная бригада ОТВ. По словам директора Центра развития туризма Евгения Нагорного, зрелищность и драйв сегодняшнего мероприятия достойно того, чтобы в следующем году привлечь к его участию еще больше иногородних райдеров.

Организаторы массового спуска рассчитывают, что мероприятие станет достойным Книги рекордов Гиннесса. Оказывается, что ничего подобного в Книге на данный момент нет, поэтому тагильчане решили восполнить этот пробел. Помощь в организации мероприятия и контроль безопасности спуска и фаер-шоу контролировали волонтеры.

Напомним, что уже в эту субботу, 4 февраля, состоится традиционный городской вечерний поход «Тагильский светлячок»!