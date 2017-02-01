Тагильская школа снова прославилась антисанитарией в столовой

Сегодня редакции портала «Весь Тагил» стало известно, что в школу №7 (Тельмана, 19) с неожиданной проверкой приехали представители НТВ и местные СМИ. Причиной внимания народных глашатаев стал резонансный пост в сообществе «Черный список Тагила» от одного из учеников школы, который требовал обратить внимание на непотребную организацию работы в школьной столовой.

«В школьной столовой полная антисанитария! Да, я понимаю, что это не ресторан. Но им даже лень соблюдать простые санитарные требования. Готовят, подают еду без перчаток. При этом они там ещё курят. И неизвестно, моют они руки или нет. На полу (особенно в углах) очень грязно. Иногда пробегают тараканы. Но самое противное, они вываливают недоеденную еду школьников в большую кастрюлю и на следующей перемене эти объедки раскладывают по тарелкам! Очень много случаев было, когда в еде находили волосы, когда давали хлеб с плесенью», — по праву возмущался школьник.

Зам директора учебного учреждения Алексей Анатольевич Кутявин комментировать инцидент отказался, сказав, «все решено».

Напомним, ранее мы сообщали о подобном инциденте в Покровской школе. Тогда представители местного филиала Роспотребнадзора рекомендовали родителям учеников решать аналогичные вопросы лично с директором, после чего обращаться в ведомство.