Акция – покорми птиц

С 21 января по 26 февраля на выставке «Такие близкие животные» в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» проходит экологическая акция «Доброе дело и птице приятно».

Главная цель акции – помочь перезимовать птицам, живущим в нашем городе. Зимой пернатым особенно трудно найти себе пищу, потому что нет насекомых, зеленых растений, а большая часть семян скрыта под снегом. Только сытая птица сможет благополучно пережить зиму

В рамках экологической акции каждый посетитель выставки «Такие близкие животные» сможет забрать с собой пакетик с зерновой смесью и покормить городских птиц в парке или около дома.

Адрес: пр. Ленина, 1 Выставочные залы музея – заповедника, 2 этаж.