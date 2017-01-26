УВЗ анонсировал новые детские книги

Уралвагонзавод выпустил книги для дошкольников и подростков: «Приключения маленького танка» и «Танки Уралвагонзавода» вышли в свет вслед за книгой «Легенды Уралвагонзавода», которая в сентябре 2016-го появилась в библиотеках школ Дзержинского района Нижнего Тагила. Инициатором и руководителем проекта стал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.

Автором книг стала известная детская писательница Светлана Лаврова, которая в доступной и увлекательной форме рассказала дошколятам о грозных боевых машинах. Открывая книгу, дети и родители попадут в Бронетанковый музей Уралвагонзавода вместе с мальчиком Данилом и его маленьким игрушечным танком. Танчик случайно остается на ночь в ангаре и знакомится с легендарными «дедушками» Т-34-76 и Т-34-85, а также с более современными машинами Т-54, Т-72, БРЭМом и Т-90. Танки рассказывают о себе, своей истории и приключениях. Огромный Т-90 рассказывает малышу о своих путешествиях по Индии, как он побывал в жаркой пустыне Тар и непроходимых джунглях. Замечательные теплые иллюстрации Ольги Лаврухиной обладают множеством интересных и забавных деталей, которые притягивают внимание, вовлекают в чтение и обсуждение сказки. В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели могут почувствовать себя частью описываемых приключений.

Для детей среднего школьного возраста издана книга «Танки Уралвагонзавода», автором выступил инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков. Книга знакомит подростков с танками Нижнего Тагила, рассказывая о машинах, которые в разное время сошли с конвейера машиностроительного гиганта и оказали влияние на мировое танкостроение — от Т-34-85 до бронетехники последнего поколения на платформе «Армата». Описание каждой боевой машины сопровождается уникальными материалами и иллюстрациями из архива Выставочного комплекса и пресс-службы Уралвагонзавода, интересными фактами, техническими характеристиками каждого изделия. На страницах книги описаны внутреннее устройство боевых машин, численность экипажа, броневая и дополнительная защита, вооружение и боекомплект.

На предприятии считают, что проект познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, привьет чувство патриотизма и гордости за страну, зародит интерес к инженерной деятельности, говорят в пресс-УВЗ.

Первая книга для детей и о детях Уралвагонзавода — «Кем быть?» была издана в 1948 году. Ее автор известный советский писатель Евгений Пермяк писал о подростках, работавших на предприятии в годы Великой Отечественной войны.