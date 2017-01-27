НКО приглашают на конкурс за бюджетными субсидиями

Объявлен конкурс на получение бюджетных субсидий некоммерческими организациями. Из местного бюджета в этом году выделят 2,4 миллиона рублей.

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на частичное финансирование расходов по реализации общественно значимых проектов. На получение субсидий могут претендовать НКО, действующие на территории Нижнего Тагила не менее одного года.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 1 по 10 февраля в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 300.

После чего конкурсная комиссия оценит каждый проект по критериям: открытость организации, социальная значимость и финансовая эффективность проекта, количество социальных партнеров в реализации проекта, возможность продолжения деятельности после окончания проекта. Подробнее здесь.