Мертвую бабушку с ожогами нашли в Николо-Павловском

В Нижнем Тагиле 25 декабря в 18.48 зарегистрировали пожар в подъезде дома №67 на ул. Коминтерна, где на площади 8 м2 горел деревянный лестничный марш между 1-ым и 2-ым этажами. Пожар возник на путях эвакуации, что лишило жильцов дома возможности безопасно покинуть горящий дом. Пожарные по трехколенной лестнице из квартир 2-го этажа эвакуировали четырех человек. Пожару присвоили повышенный номер 1 бис. В тушении были задействованы пять единиц техники и 13 человек личного состава. По факту пожара ведется проверка, причина устанавливается.

В Горноуральского городском округе 24 декабря огнеборцы тушили пожар в селе Николо-Павловское. Сообщение поступило в 00.21. В частном домовладении по ул. Ленина горели баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 40 м2 . В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава. По факту пожара ведется проверка. Причина и ущерб устанавливаются.

Также 24 декабря в селе Покровском в сенях частного жилого дома на улице Уральская было обнаружено тело со следами ожогов, принадлежащее погибшей 80-летней женщине. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Материалы доследственной проверки, проведенной дознавателями отдела надзорной деятельности по данному происшествию, направят в следственный комитет для принятия процессуального решения. Причину гибели установит судмедэкспертиза, информирует ОНД.