Тагильчан привлекают к благотворительности на вечере «В ожидании Рождества»

Мехенди – узоры хной по телу сегодня будут наносить желающим в рамках вечера «В ожидании Рождества» с 18.00 до 22.00 на Уральской, 4 в Нижнем Тагиле. Половину вырученных за средств направят в один из благотворительных фондов города. А в 19.00 на Уральской, 7 стартует благотворительный аукцион детских работ.

Стоимость билетов 23 декабря с 17.00: взрослый — 250 рублей; студенческий, пенсионный — 150 рублей; дети школьного возраста – 100 рублей; дети дошкольного возраста – 100 рублей.

Дополнительно оплачивается (по желанию):

— фотозона от студии Фотолайф и работа фотографа (5 кадров — 100 рублей, 10 кадров — 200 рублей);

— мастер-класс по изготовлению рождеаственских венков от Оксаны Яковлевой — 200 р. (материалы будут предоставлены);

— мехенди — роспись хной;

— сувениры, подарки на ярмарке мастеров;

— произведения на Благотворительном аукционе (от 100 р.).

Адрес: Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Уральская, 7 и 4. Тел.: 8(3435)25-24-29, 25-26-47.