Черепановы

Сразу стоит сделать оговорку, что, если речь ведется о людях, событиях конца XVIII – начала XIX века, да еще не первой значимости, надо понимать пускай не мифичный их уровень, то, по крайней мере, иметь ввиду некоторую условность, схематичность. То есть, «делить на три», если не на большее.

Итак, Ефим и Мирон Черепановы – русские крепостные инженеры, изобретатели. Стали широко известны лишь после Великой Отечественной Войны, спустя более ста лет после своей смерти, как изобретатели первого паровоза в России — некий «бренд», историческая «визитная карточка» Нижнего Тагила.

Благодаря советской пропаганде, десятилетиями вдалбливающей в голову рассказы про «угнетателей дворян» вкалывающему, между прочим, шестидневку на заводах населению, формулировка «крепостной» действительно имеет негативный, страдальческий оттенок. На деле же это была самая обычная жизнь простого народа — тяжелая, неумная, полная ограничений, как, впрочем, и сейчас.

Однако в России тех времен были реально действующие для талантливых и одаренных людей социальные лифты, так что карьера Ефима Черепанова оказалась, как сказали бы сейчас, блестящей, головокружительной. Из семьи чернорабочих, уже в возрасте двенадцати лет, он стал мастером, а позже был замечен самим владельцем тагильских заводов Н. Демидовым, которым был отправлен в свою первую командировку – в Питер, для оказания содействия в строительстве завода. Далее он создает свою первую паровую машину, приводившую в действие токарный станок, затем сооружает более мощную для откачки воды из шахты, впоследствии использовавшуюся для помолки зерна. Все его инженерные идеи терпят, как это часто водится, серьезные проблемы с реализацией, сам Черепанов находился в перманентной конфронтации с владельцем, управляющими.

В принципе, все ясно и прозрачно – обычная история инженера из глубинки, талантливого человека, ратующего за облегчение труда чернорабочих посредством техники — здесь вполне можно доверять официальным данным. Вызывает сомнения главное, краеугольное событие в жизни Ефима Черепанова – его поездка в Англию, тогда самую передовую в мире страну, для ознакомления с техническими и технологическими новшествами. Задача, по сути, тайной полиции или шпиона международного класса. Наводит вопросы и сам факт поездки за границу пусть и опытного, но все же крепостного инженера, не знающего английского языка. Здесь Черепанов может «двоиться», «троиться», может представлять собой группу людей.

Стоит отметить, что по результату Наполеоновских войн, Англия была конкурентом для России номер один по экономике и промышленности, конкурентом сильно обгоняющим. Промышленный бум в Англии спровоцировал падение спроса на российское железо, чугуны и сплавы. Дело было в серьезном техническом и технологическом отставании России.

После поездки в Англию Черепанов по указу Демидова становится главным механиком всех тагильских заводов, активно модернизирует производство, вводя в эксплуатацию свои новые паровые машины, добивается у Демидова привлечения к командировке своего сына Мирона – на этот раз в Швецию. Далее уже сам Мирон совершает поездку в Англию, где, как и отец, восторгается паровозом, загорается идеей создания собственного.

В 1833 году отцом и сыном Черепановыми на Выйском заводе был сооружен первый паровоз, в 1835 – второй, а в 1836 году для него была проложена железная дорога длиной чуть менее одного километра от завода до медного рудника. Однако из-за нерентабельного расхода топлива (в его качестве использовались дрова), негативной настроенности массы людей против этого вида транспортировки (заинтересованных в тягловой тяге) работа паровоза была остановлена, а сам паровоз вместе со своими создателями предан забвению на сотню лет.

То есть, это, к сожалению, нередкая история изобретения «в скорлупе», изобретения, не вышедшего в тираж, оставшегося местечковым. По сути, история неудачи, подобно написанной «в стол», не увидевшей и десятка читателей, книге. Паровоз Черепановых – образец проявления гениальности русского народа, проявления печального в невозможности своей реализации. Как здесь не вспомнить знаменитого «Левшу» Лескова? – здесь и такие же поездки в Англию, и недюжинная даровитость, и бессмысленно-гениальное решение (зачем блохе подковы?), и такая же ранняя, трагичная смерть (Мирон Черепанов умер в расцвете сил, на семь лет позже смерти отца). Вспоминается и Кулигин Островского — мечтательный механик-самоучка, прототипом которому является собственно Кулибин, также известный нереализованностью своих детищ гениальный русский изобретатель.

Понятно, что это была далеко не единственная в те времена в России попытка создания паровоза, что можно смело предполагать существование еще нескольких схожих историй. Каждый крупный город, как и страна, нуждается в лично своей истории, пусть часто полумифической. Советской власти было необходимо дать эту историю Нижнему Тагилу, как городу, вбирающему в себя стратегически важные объекты, идеологически ободрить население образом гениальных земляков. Дураку понятно, что делать колыбелью железнодорожной индустрии какой-нибудь Владимир или Тверь было бы глупостью. К тому же, «пролетарское» происхождение Черепановых было власти на руку.

Как это не печально, но всю первую половину XIX века паровозы ввозились из-за границы, в основном из Англии. И только ближе 1880 году, спустя почти пятьдесят лет после пуска своего паровоза Черепановыми, в России началось их серийное производство.

Надо понимать, что народ – понятие историческое, временное, мы лишь есть его часть, далеко, мягко говоря, не самая лучшая. История Черепановых показывает, как наши предки смотрели на Запад – с уважением, с интересом, с чувством способного, но все же ученика. Какие бы паровые машины, паровозы построили бы Черепановы, если были бы, как сейчас говорят, «ватниками», ратующими за «импотрзамещение»? Русские – европейский народ, пусть не самый умный в силу своей молодости, но ЕВРОПЕЙСКИЙ. Только с лицом, обращенным в сторону Запада, а не Азии, Россию ждет процветание.

© А. Федосеев