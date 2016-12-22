Музей искусств приглашает на Рождественские мероприятия

Сегодня в 17.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится открытие традиционной Рождественской выставки тагильских художников.

Вы увидите произведения живописи, графики, прикладного искусства и скульптуры различных тагильских художников о зиме и Рождестве.

23 декабря с 17.00 до 23.00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдет крупное мероприятие «В ожидании Рождества».

В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится произведение, приписываемое кисти великого Рафаэля Санти – «Святое семейство», созданное в 1509 году. Удивительным образом картина из Италии попала в наш город и получила здесь второе название – «Тагильская Мадонна».

Адрес: Нижний Тагил, Уральская, 7, Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Тел.: 8(3435)25-26-47 и 25-24-29.