УВЗ проводит новогодние мероприятия

На Уралвагонзаводе стартовала новогодняя кампания. В праздники состоятся 26 ёлок для детей сотрудников Уралвагонзавода и всех желающих ребят Нижнего Тагила. 17656 ребят получат сладкие подарки от предприятия.

У ДК имени И.В. Окунева горожан встречает ледовый городок «Новогодний мульткруиз», построенный по заказу Уралвагонзавода. Городок посвящен 80-летнему юбилею «Союзмультфильм». В экспозиции из 13 ледяных фигур представлены герои советских мультфильмов «Винни пух», «Малыш и Карлсон», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» и «Мама для мамонтенка». На площади расположены специальные фигуры для фотографирования, двускатные горки для малышей и детей постарше. Вокруг главной елки Дзержинского района Нижнего Тагила установлены баннеры с кадрами из мультфильмов. Во главе мультгероев – символ наступающего года – петух.

С 25 декабря во Дворце состоятся пять новогодних представлений для взрослых «#Smsнашихнадежд…». Постановка основана на русских народных сказках. Второго и третьего января пройдут праздничные вечера для ветеранов войны и труда Уралвагонзавода. Шестого января заводчане встанут на лыжи в рождественской лыжной гонке, которая пройдет на лыжной базе предприятия. Завершатся праздничные мероприятия седьмого января Рождественским вечером во Дворец культуры имени И.В. Окунева, информирует пресс-служба корпорации.