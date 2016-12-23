Ёлки детям инвалидам пройдут завтра

24 декабря в Нижнем Тагиле традиционные благотворительные елки для детей с ограниченными возможностями здоровья – участников проекта «ЕВРАЗ-детям».

Ребят ожидает праздничное представление, подготовленное сотрудниками и воспитанниками учреждений, а также традиционные сладкие подарки от комбината.

В полдень 24 декабря в детско-юношеском центре «Мир» на Оплетина, 10 совместно с общественной организацией «Равновесие» пройдет елка.

24 декабря в 15.00 доме детского творчества Ленинского района на Космонавтов, 12а будет праздник.

Ежегодно ЕВРАЗ дарит более полутора тысяч сладких новогодних подарков детям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, воспитанникам детских домов и социально-реабилитационных центров Нижнего Тагила, Качканара и других областных уральских городов, передает пресс-центр ЕВРАЗА.