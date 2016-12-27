«В лесу родилась елочка» стала многонациональной

Новогоднюю песню «В лесу родилась елочка» исполнили на русском, татарском, казахском, македонском, китайском и французском языках десять студентов разных национальностей Уральского государственного горного университета. Они записали видео на самый популярный новогодний хит. Видео ребята отправят в качестве новогоднего подарка своим родителям и друзьям, поэтому русская песня будет звучать за новогодним столом в разных странах мира.

«Ребята с удовольствием откликнулись на наше предложение записать эту песню и сами переводили текст первого куплета на свой родной язык. Пришлось немного им помочь наложить на рифму: смотреть транскрипции, браться за инструмент и самому пропевать. Пока снимали видео, ребята ещё больше сдружились, ведь это их первый совместный творческий продукт», — говорит сотрудник Студенческого культурного центра УГГУ Борис Шагалиев.

После работы над песней студенты решили создать в Горном университете молодежный интернациональный творческий клуб, и, возможно, уже в следующем году они представят новые проекты.

В проекте участвовала первокурсница Лада Акимова – победительница конкурса «Краса России – 2016».

Исполнители:

1) Лада Акимова (русский); 2) Хуан Фучжун и Ли Це Ен (китайский); 3) Гульназ Ганеева и Ринат Шамсутдинов (татарский); 4) Али Наурысбаев (казахский); 5) Далибор Якимовски, Александар Димитровски, Гоце Ивановски и Ангел Бошковски (македонский); 6) Альфа Ба, студент УГГУ из Гвинеи (французский).

I

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла.

Зимой и летом стройная,

Зеленая была.

II

在森林里长大圣诞树

它在森林里长大

无论在冬天或夏天

它都保持美丽绿色

III

Чыршы урманда туа иде,

Урманда ускэн иде.

Кышында, жэендэ

Яшелле биекле!

IV

Орманда жасыл шырша бар

Орманда ол өсті,

Қыста да, жазда бip тустi

Жасыл тустi шырша.

V

Во шумата се роди елка,

Во шумата си растеше.

Зиме и лете стројна

Зелена таа е.

VI

Dans la forêt est né un petit sapin

Dans la forêt il a grandi

l’hiver et l’été il s’est formé

Et reste vert toujours.

VII

Теперь она нарядная на праздник к нам пришла

И много-много радости студентам принесла!

Сегодня в УГГУ обучаются студенты из 13 стран. Освоиться иностранцам помогают творческие занятия. Педагоги студенческого культурного центра Горного университета разработали специальную программу – русский язык через искусство танца и песни, музыки. Адаптируясь к российским условиям, студенты различных национальностей изучают особенности русского костюма, водят хороводы и поют народные песни, сообщили в информационном управлении Горного университета.