Северный циклон принесет тагильчанам холодные выходные

На Урал опустился северный циклон, сообщает УГМС. Глубокая воздушная воронка повлияет на погоду региона на длительное время. Осадков циклон принесет не много, но вызовет похолодание. Постепенно температура воздуха в циклоне будет понижаться, морозно будет в воскресенье и, особенно, в первой половине следующей недели. Температура воздуха снизится ночью до -20,-25° местами до -34°, днем ожидается -15,-20°. Морозная погода установится и на Европейской территории России, куда вторгнется арктический антициклон.
4 февраля — Облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшой снег, местами умеренный, днем местами небольшой снег, слабые метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката, t°С ночью -17,-22, при прояснении -27,-32 и t° С днем -13,-18, в горах и низинах до -23. Ветер северный, северо-западный 6-11, порывы до 14 м/с.
5 февраля — Переменная облачность, местами небольшой снег, днем на юго-западе до умеренного. t°С ночью -18,-23, в горах и низинах -26,-31 и t° С днем -12,-17. Ветер ночью северо-западный 4-9, днем переменных направлений 1-6 м/с.
6 февраля — Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного, t°С ночью -20,-25, на севере -29,-34 и t° С днем -14,-19. Юго-восточный, восточный ветер 6-11 м/с.
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