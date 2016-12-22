Сбор вещей для бездомных людей к Рождеству

Чтобы утеплить бездомных к холодам, в ноябре отделом социального служения Нижнетагильской епархии РПЦ была проведена теплая акция. Собранные в ходе нее теплые пожертвования (варежки, носки, валенки) были переданы бездомным.

В отделе пока нет подарков к Рождеству для бездомных людей, неравнодушных просят пожертвовать то, что наиболее необходимо этим нуждающимся мужчинам и женщинам:

— нижнее белье (х/б, самое простое);

— обычные носки;

— одноразовые бритвенные станки;

— мыло, зубную пасту, щетки;

— небольшие шоколадки или другие угощения на праздник;

— теплые варежки;

— тоненькие молитвословы и крестики.

Эти подарки сделают бездомных людей чуть-чуть счастливее в светлый Рождественский праздник.

Если у кого-то появится желание сделать своими руками открытку, написав для бездомного добрые пожелания в день Рождества, это будет маленькое счастье для такого нуждающегося, ведь абсолютно любому человеку хочется получить добрые слова и капельку любви.

Свои пожертвования вы можете принести в отдел социального служения: Нижний Тагил, Тагилстрой, ул. Металлургов, 32, храм св. прп. Сергия Радонежского. Тел. для справок: 8(3435)32-40-85.