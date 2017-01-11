«Спутник» в Караганде уступил противнику

Третий матч первой выездной серии против «Сарыарки» завершился со счетом 1:2.

Начало матча стало сверхрезультативным: тагильчане открыли счет на 56-й секунде, хозяева ответили спустя полминуты – 1:1. Отличились Иван Иванов и Виталий Ситников, дебютировавший в составе карагандинцев в этот вечер.

Следующую заброшенную шайбу зрителям пришлось ждать до концовки матча. Победную вторую шайбу забросили хоккеисты «Сарыарки». За четыре минуты до финальной сирены Антон Сагадеев снял вопрос о победителе.

12 января тагильчане сыграют в Усть-Каменогорске с «Торпедо» и вернутся в Нижний Тагил, где 18 января стартует домашняя серия «Бобров».