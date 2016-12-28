Полицейские Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей Уральца

Перед Новым годом полицейские Нижнего Тагила в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют с праздником детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также малообеспеченные семьи с малолетними детьми.

В поселок Уралец приезжали Дед Мороз и Снегурочка (начальник штаба линейного отдела МВД майор Дмитрий Тарасов и старший инспектор ОДН майор Ольга Алексеева). Сопровождала их начальник ОДН МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Татьяна Пинаева.

Ребята подготовили для Дедушки новогодние стихотворения и песни. Полицейские, поздравляя детвору, напомнили ребятам о правилах поведения и безопасности во время новогодних каникул, вручили подарки.

Сотрудники полиции с поздравлениям и подаркам заглянули и к сельчанам, которые перешагнули 90 – летний рубеж. Напомнили о бдительности в общении с незнакомцами, которые звонят на телефон, сообщая о попавших в беду родственниках, или приходят в дом под видом работников управляющих компаний и других коммунальных служб, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».