Уборку снега в муниципалитете обещали контролировать ежедневно

Сергей Носов провел совещание с представителями Службы заказчика городского хозяйства, руководством районных администраций и дорожных предприятий Нижнего Тагила, информируют в администрации города.

«Заострю ваше внимание на грамотной организации работы дорожной техники. Это касается, в том числе, расчистки тротуаров, заездов во дворы и подъездов к социальным учреждениям», — отметил мэр Нижнего Тагила.

По данным директора МУП «Тагидорстрой» Дмитрия Халтурина, с пятого ноября ежедневно на городские дороги выходят от 11 до 34 единиц уборочной техники. Дорожники уже использовали 323 тонны противогололедных материалов и вывезли 1815 тон снега, однако остаются проблемы с расчисткой городских магистралей. В Ленинском и Тагилстроевском районах сложная ситуация с расчисткой тротуаров и частного сектора. На территории Дзержинского района начали убирать снег с второстепенных дорог, счищают снежные валы и накаты с остановочных комплексов и пешеходных переходов.

«Службе городского хозяйства необходимо в течение двух недель представить предложения по оптимальному использованию всей уборочной техники. Если для качественной и своевременной расчистки снега необходимо освободить обочины от автотранспорта, то мы будем это делать. Не исключаю возможности перекрытия всей улицы при согласовании с руководством ГИБДД», — заявил Носов.

Начальник управления городского хозяйства Владимир Юрченко проводит ежедневные штабы с дорожными службами для своевременной координации действий, сообщается на сайте мунициалитета.