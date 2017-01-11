Уголовное дело возбудили по признакам убийства Зембицкой

Следователи, расследующие исчезновение в Нижнем Тагиле 28-летней Дарьи Зембицкой, возбудили уголовное дело по статье «убийство».

«В связи с тем, что каких-либо причин для внезапного оставления места своего жительства, без предупреждения об этом родственников, у женщины не имелось, а также для более тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося следственным путем, следственным отделом по Тагилстроевскому району г.Нижний Тагил СК России по Свердловской области по факту безвестного исчезновения гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщает областной СК.

Напомним приметы Дарьи: рост 176 см, темные длинные волосы, серо-голубые глаза. 28-летняя мать двоих детей пропала утром 9 января, выйдя на работу из квартиры дома на ГГМ по адресу Булата Окуджавы, 7. Ее автомобиль остался на месте. Позже сыщики обнаружили под машиной следы крови.

Следствием проверяется ряд версий случившегося, выполняются необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств безвестного исчезновения гражданки. Расследование сейчас продолжается.

Полицией оперативно организованы розыскные мероприятия по определению местоположения пропавшей Дарьи Зембицкой 26.06.1988 года рождения. Также к поискам подключаются добровольцы. Следите за информацией в группе поиска Зембицкой.

Если вам известны какие-либо данные о том, где она находится или находилась, сообщите в отдел полиции №20 по телефону: 8(3435)97-65-07 или в дежурную часть: 8(3435)97-65-02.