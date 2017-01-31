Автомобиль не роскошь, а повод для огорчения

10 января в Госдуме началось второе чтение законопроекта о поправках в закон об ОСАГО, несущих в себе несколько нововведений, основным из которых является изменение процедуры возмещения компенсации в случае повреждения автомобиля. Предполагается, чтобы страховая компания не выплачивала клиенту деньги, а производила ремонт автомобиля через партнерские службы технического обслуживания. Сегодня эта перспектива у автомобилистов вызывает сомнения, а порой и откровенное негодование, так как в случае вступления поправок в силу, они теряют практически все рычаги воздействия на страховые компании.

Поправки, между прочим, вызваны «обеспокоенностью» властей за убытки страховых компаний:

«Эта инициатива была вызвана коллапсом в ряде регионов по ОСАГО, связанным с тем, что убыточность страховых компаний по данному виду страхования зашкаливает и в ряде субъектов превышает 100%. В такой ситуации находится треть субъектов России» — заявил газете «Известия» Николай Журавлев, зампред комитета Федерации по бюджету.

Страховщики жалуются прежде всего на так называемых «черных автоюристов», которые добиваются непомерных выплат от имени владельцев пострадавшего автомобиля. Это, по мнению страховых компаний, наносит вред обеим сторонам. В то же время автомобилистов не устраивают размеры выплат от страховых компаний. Власти ищут компромисс:

«Здесь компромиссные решения точно могут быть найдены» — заверил «Известия» директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков.

Предполагается поэтапно внедрять «натуральное замещение» в пилотных регионах (Волгоград, Ростов, Краснодар, Ставрополь), где убытки страховых компаний от автоюристов наиболее высоки:

«Я ничего против этой инициативы не имею, потому что и мы, и Центробанк, и МВД, и прокуратора знают 5–7 ключевых проблемных регионов. Если мы в них переломим ситуацию, всё встанет на свои места» — заявил газете «Известия» Игорь Юргенс, президент института современного развития.

Особо стоит отметить, что Игорь Юрьевич Юргенс сейчас президент Национального союза страховщиков ответственности, а вместе с тем член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Права человека, в которые включаются и права автомобилистов, для Игоря Юрьевича сегодня, очевидно, не самое главное. По сути, налицо откровенное лоббирование интересов страховщиков.

Единственный плюс, которые несут поправки, — это то, что в случае «возмещения натурой» не будет учета износа автомобиля. Например — у пятилетнего автомобиля будут заменены поврежденные части новыми. В старом же варианте закона об ОСАГО страховым компаниям позволяется, в зависимости от возраста авто, занижать выплату владельцам до 50%, а в случае ремонта, заменять запчасти от автомобиля примерно такого же возраста и с таким же уровнем износа. Впрочем, для автовладельцев и тот и другой вариант сомнителен — часто на практике невозможно проверить уровень износа и возраст замененной части.

Что же касается денежной компенсации, то она все-таки останется, но только в ряде определенных случаев:

«Очевидно, что перейти на стопроцентное возмещение убытка в натуральной форме не удастся, есть труднодоступные регионы, где нет качественного сервиса. Есть ряд других случаев, например, тотальный ущерб, когда необходимо выплачивать деньгами» — объяснил газете «Известия» Николай Журавлев.

Еще денежная компенсация может остаться при случаях, когда ущерб причинен не транспортному средству, а грузу или дополнительному оборудованию, а так же, когда произведен некачественный ремонт автомобиля:

«Необходимо предусмотреть возможность получения возмещения деньгами, если проведен некачественный ремонт. За всё это предполагается сделать ответственными страховые компании, выплачивать возмещение в случае некачественного ремонта должны страховщики» — уточнил «Известиям» Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по экономической политике,инновационному развитию и предпринимательству.

В случае некачественного ремонта до сих пор ситуация не ясна. Предполагается, что ремонт будет осуществляться партнерами страховых компаний в срок до 35 дней. По словам Игоря Юргенса, если низкое качество ремонта будет доказано экспертами (уже неизбежна бюрократическая волокита для автомобилиста), то транспортное средство отправляется на повторный ремонт за счет страховщика. Слова Юргенса идут вразрез с заверениями Аксакова, что уже непонятно кому верить и чего ждать. Впрочем, автомобилистам ждать хорошего не приходится точно.

Масса вопросам остается и к автосервисам, которые будут производить ремонт. Поправки предполагают, что владельцу поврежденного авто предложат список станций технического обслуживания. На деле же, скорее всего, окажется, что автомобилисту будет навязана неизвестно какая автомастерская с неквалифицированными рабочими, которые будут использовать дешевые китайские, либо поддержанные запчасти. Немудрено, что с таким ремонтом автомобиль может выйти из строя, а по диагностике представляющих интересы страховых компаний экспертов, будет заключено, что автомобиль поврежден по иным причинам.

Все эти факты наводят на печальную мысль, что автосервисы-партнеры получат неиссякаемый поток заказов, которые можно будет выполнять спустя рукава.

В общем, эти поправки весьма удобны для страховых компаний. Автовладельцев же в случае повреждения транспортного средства ждет еще большая бюрократическая волокита, долгое ожидания автомобиля из ремонта, полная зависимость от страховщиков. Самое печальное, что людей, как всегда, никто не спросил и не спрашивает — все решается за дверями кабинетов, в зале заседаний. В очередной раз под соусом «борьбы с драконом» (в этом случае — с «черными автоюристами») вносится, можно сказать, антинародный закон.

А «черные автоюристы» без работы не останутся. Они ребята оборотистые. Способные.