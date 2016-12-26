Сегодня отменены все развлекательные мероприятия из-за трагедии в Сочи

По указу Президента РФ 26 декабря объявлено общероссийским днем траура. Сегодня в Нижнем Тагиле и России приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные и праздничные мероприятия, сообщает сайт муниципалитета.

Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем, которая произошла 25 декабря. В числе погибших – журналисты, военнослужащие и музыканты знаменитого ансамбля имени Александрова, филантроп доктор Лиза. Они летели в Сирию с мирной миссией. На борту было 92 человека, воздушное судно вел военный летчик первого класса Роман Волков.

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов заявил, что самолет был технически исправлен перед вылетом. Ранее главной версией случившегося считалась технеисправность. Ведется расследование.

Из Сочи прибыл первый самолет с телами погибших.