Студентом стало проще получить скидку РЖД

Упрощены условия предоставления скидки студентам и аспирантам в рамках программы «РЖД Бонус».

Чтобы получить скидку, учащиеся ВУЗов могут самостоятельно отправлять запрос на присвоение им статуса «Студент», который дает право на скидку при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Запрос можно направить через форму обратной связи в личном кабинете на сайте программы «РЖД Бонус». К нему нужно приложить скан справки, подтверждающей факт обучения, на бланке учебного заведения.

Упрощенная схема присвоения скидки действует для обучающихся возрастом 16-25 лет.

Скидка в размере 25% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования АО «ФПК» предоставляется в рамках программы «РЖД Бонус» студентам и аспирантам очных отделений ВУЗов страны.

Прежде чтобы получить скидку, обучающимся нужно было направить заявку через профком ВУЗа, учебное заведение передавало список в АО «ФПК», после этого студент мог воспользоваться скидкой – процедура была длительной. Сейчас факт обучения студент подтверждает сам, но АО «ФПК» оставляет за собой право провести проверку подлинности предоставленной справки.

Подробности по ссылке.

Программа поощрения пассажиров поездов дальнего следования «РЖД Бонус» стартовала 1 июля 2012 года. Она позволяет накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК» и поездах «Сапсан» и «Аллегро», за перевозку автомобилей в вагонах-автомобилевозах. По программе предоставляются скидки для студентов и пенсионеров, действуют корпоративные предложения для организаций. Баллы можно обменивать на премиальные поездки.

Программа уже насчитывает более 2 млн 160 тыс. участников, из которых около 90 тысяч студентов.