Детские рисунки пойдут на выставки и станут плакатами общественников

В Год экологии Центр развития туризма города Нижний Тагил совместно с природным парком «Река Чусовая» и Центральной городской библиотекой при поддержке Администрации города проводит Ежегодный городской конкурс детского рисунка «Животный мир Свердловской области». Конкурс проходит среди детей с 6 до 18 лет. В своих работах ребята должны описать и раскрыть красоту, неповторимость и самобытность дикого животного мира Среднего Урала.

Конкурс рисунков проводится в двух номинациях: живопись и графика. Победители обеих номинаций выберут среди возрастных групп: 6-10 лет, 11-15 лет, 15-18 лет.

Дополнительные номинации: плакат на тему «Предотвращение гибели животных по вине человека» – 3 призовых места для всех участников конкурса, и «Редкие животные» (звери, птицы, рыбы, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Свердловской области) – 3 призовых места для всех участников конкурса.

Конкурс предусматривает 24 призовых места.

Работы участников приносить с 23 января по 1 апреля 2017 года в оргкомитет конкурса. Адрес: Центр развития туризма города Нижний Тагил по адресу ул. Горошникова, 56, центральный вход, 5 этаж, офис 521, рабочие дни — с 9 до 17 часов. Все вопросы можно задать, позвонив по телефону 8 (3435) 25-26-52 или написав на электронную почту turizmnt@mail.ru.

Правила конкурса утверждены Положением. Оценивать творческие работы будут художники, педагоги, зоологи, специалисты надзорных ведомств и природоохранных учреждений с 1 по 7 апреля. При отборе рисунков жюри будет оценивать критерии: узнаваемость представленного материала, оригинальность отображения темы рисунка (экологические, этнические и другие проблемы), качество исполнения работ и новаторство идеи.

Победителей наградят с 10 по 20 апреля. Дата, место и время объявят отдельно. Победители будут награждены почетными грамотами, дипломами и ценными призами от организаторов, партнеров и спонсоров конкурса.

Работы попадут в экспозицию одноименной выставки, которая будет экспонироваться на территории Нижнего Тагила и Свердловской области в течение всего 2017 года. Плакаты будут использоваться в природоохранной деятельности активистами и общественниками.