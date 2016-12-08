Четверо в «Шкоде» получили травмы при ДТП

7 декабря в 20.00 вечера 56-летний водитель «Шкода Суперб», следуя по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» со стороны Серов в сторону города Екатеринбурга, на 128 километре 650 метрах, обгоняя, не убедился в безопасности и столкнулся со встречной автомашиной «Хендэ Туксон» под управлением 49-летнего мужчины, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате ДТП водителю «Шкоды» после оказания медицинской помощи в травматологическом отделении ДЦГБ назначено амбулаторное лечение с диагнозом: ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

40-летнего пассажира «Шкоды» после оказания медицинской помощи в ЦГБ №1 госпитализировали с диагнозом: перелом костей таза, перелом ребер слева, перелом левой голени.

35-летняя пассажирка «Шкоды» после оказания медицинской помощи в ЦГБ №1 госпитализирована с диагнозом: ушиб грудной клетки, тупая травма живота.

34-летний пассажир «Шкоды» после оказания медицинской помощи в ЦГБ №1 госпитализирован с диагнозом: закрытый перелом позвоночника, перелом 9-10 ребер слева, перелом нижней трети левой голени.

Для снижения тяжести последствий ДТП обязательно использовать ремни безопасности, а при перевозке детей детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту, росту и весу ребенка.