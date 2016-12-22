Тройное автостолкновение на ГГМ

Накануне в 18.15 вечера 42-летний водитель «Шкода Октавия», следуя по ул. Большая Гальянская со стороны ул. Дальневосточная в сторону Уральского проспекта, на перекрестке ул. Большая Гальянская – Уральский проспект, при совершении маневра правого поворота, въезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с «Рено Дастер», под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения водитель «Рено Дастер» допустил выезд встречную полосу и столкнулся со встречной «Шкода Румстер», под управлением 59-летнего мужчины.

В результате аварии два человека получили травмы: водитель «Шкода Румстер» после оказания медицинской помощи в травматологическом отделении ДЦГБ госпитализирован с диагнозом: ушибленная рана лба, СГМ; 28-летняя пассажирка «Рено Дастер» после оказания медицинской помощи в травмпункте ЦГБ №3 с диагнозом: ушиб грудной клетки – направлена на амбулаторное лечение.

Если вы увидели сломавшуюся автомашину, не оставайтесь равнодушными, сообщите о случившемся в службу спасения (112) либо в дежурную часть территориального органа МВД, подразделения ГИБДД, после чего окажите посильную помощь.

Примите меры к исключению перевозок групп детей в связи с тем, что это несет угрозу их жизни и здоровью, обращается Отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.