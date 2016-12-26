Пешеход погиб на дороге «Нижний Тагил – Верхняя Салда»

С 23 декабря по 26 декабря на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошли два наезда на пешеходов, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В 19.00 субботы 46-летний водитель «Хендэ Грета», следуя по дороге «Нижний Тагил – Верхняя Салда» со стороны Тагила в сторону Салды, на 13 км сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги.

В результате ДТП, 62-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В 14.50 пятницы 26-летний водитель «Тойота Авенсис», следуя по пр. Ленина со стороны ул. Пархоменко в сторону ул. Красноармейская, на регулируемом перекрестке пр. Ленина – ул. Первомайская, сбил пешехода, переходившего проезжую часть.

В результате ДТП 66-летняя женщина с диагнозом: перелом 3–го позвонка — госпитализирована в ЦГБ №3.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что в темное время суток необходимо иметь на своей одежде световозвращающие элементы.