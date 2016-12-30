Подростка на Вагонке сбил «Лексус»

Накануне в 13.40 дня 47-летний водитель «Lexus RX300», следуя со стороны ул. Окунева в сторону ул. Дзержинского, возле дома №14 на пр. Вагоностроителей наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу без светофора. В результате ДТП 16-летний молодой человек получил ссадину лица и ушиб локтевого сустава – отпущен домой.

ГИБДД Нижнего Тагила водителям: подъезжая к пешеходному переходу, снижайте скорость, если в правом ряду остановился автомобиль, убедитесь в отсутствии пешеходов на переходе, и только после этого продолжайте движение.

Пешеходам: будьте внимательны при переходе проезжей части по пешеходному переходу, остановитесь перед ним, посмотрите по сторонам, убедитесь, что все транспортные средства остановились, и только после этого переходите проезжую часть.