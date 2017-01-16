Дорожные аварии выходных обернулись смертью

Происшествия
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По данным отделения пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила, за выходные в городе и пригородном районе произошли 4 зарегистрированных ДТП с пострадавшими, есть неустановленный погибший.

15 января в 8.50 утра 21-летний водитель «ВАЗ-2109», следуя по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Вагоностроителей, у дома №51 на пр. Дзержинского сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги. В результате ДТП транспорт технически поврежден, пешеход – 59-летняя женщина — госпитализирована в ЦГБ №1 с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, перелом левой голени. Предварительная причина ДТП – нарушение пешеходом п. 4.3. ПДД.

14 января в 12.25 дня 78-летний водитель ВАЗ-21150, следуя по автодороге «Екатеринбург-Серов» со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, при развороте на 124 км столкнулся с попутным автомобилем «Скания», под управлением 42-летнего мужчины. В результате ДТП транспорт технически поврежден, водитель автомобиля ВАЗ с диагнозом — ЗЧМТ, СГМ — госпитализирован в ЦГБ №1. Предварительная причина ДТП – нарушение водителем ВАЗ правил перестроения.

14 января в 02.03 ночи 23-летний водитель ВАЗ-211540, следуя по улице Космонавтов со стороны Красноармейской в сторону Фрунзе, у дома №24 на Космонавтов сбил неустановленного пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП транспорт технически поврежден. Пешеход получил несовместимую с жизнью травму и скончался на месте ДТП. Предварительная причина ДТП – нарушение пешеходом п. 4.3. ПДД.

13 января в 20.17 вечера 40-летний водитель «Шкода рапид», следуя по дороге «Екатеринбург-Серов» со стороны Екатеринбурга в сторону Красноуральска, на 152 км 330 м сбил 40-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП транспорт технически поврежден, пешеход с переломом правой голени госпитализирован в 3 травматологическое отделение. Предварительная причина ДТП – нарушение пешеходом п. 4.3. ПДД.

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