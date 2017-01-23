Двое мужчин в Ладе погибли утром под Нижним Тагилом

23 января в 8.50 минут водитель Лада Ларгус, следуя по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» со стороны Екатеринбурга в сторону города Серова, на 140 километре 850 метрах автодороги не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с «Мицубиси Паджеро», под управлением 40-летнего мужчины.

Водитель иномарки после оказания медицинской помощи госпитализирован в ДЦГБ с травмами: тупая травма живота, закрытый перелом левой ключицы, ушиб грудной клетки, рана лица.

На момент дорожно-транспортного происшествия водители и пассажир машин пользовались ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила предупреждает водителей о соблюдении скоростного режима. Напоминает, что водитель должен выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, технического состояния транспортного средства, при этом, в период осложнения погодных и дорожных условий необходимо избегать маневра обгона. При столкновении со встречной машиной значительно увеличивается тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия.