Полиция поймала браконьера, убившего лося

18 декабря около 21.00 в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» позвонил егерь Харенского охотничьего хозяйства, который сообщил, что на 70 километре автодороги Усть-Утка – Висимо-Уткинск у реки Большой Лебедь трое мужчин разделывают тушу лося.

На место незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа. На дороге сотрудники полиции обнаружили машинуна «аварийке». Немного пройдя недалеко в лесной массив, полицейские застали злоумышленников на месте преступления. Мясо было сложено в мешки и шкуру лося. Полицейские изъяли пневматический пистолет, карабин и семь патронов, принадлежавшие одному из мужчин.

Владелец оружия, зарегистрированного в ОВД, пояснил сотрудникам полиции, что накануне поздно вечером, проезжая по дороге в сторону Висимо — Уткинска, он заметил бегущего через дорогу взрослого лося. Будучи охотником со стажем, мужчина не удержался и взялся за ружье. Лось повалился на снег недалеко от дороги, охотник съездил за знакомыми, которые согласились помочь расчленить тушу животного на куски.

Дознаватель отдела дознания МУ МВД России «Нижнетагильское» лейтенант полиции Александра Сащенко уточняет, что мужчина не имел специальной лицензии. Незаконно уничтожив лося, он причинил материальный ущерб Департаменту по охране животного мира в размере 120 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК Российской Федерации (Незаконная охота с причинением крупного ущерба). Законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест на срок до 6 месяцев, предупреждает МУ МВД России «Нижнетагильское».