Не забывайте номера экстренных служб

Сотрудники ГАИ напоминают о правилах набора телефона-02. Также на территории РФ действует «Система-112» — это система обеспечения вызова экстренных служб. По номеру 02 и 112 можно звонить с сотового телефона даже без сим-карты, при отрицательном балансе или если сеть сотового оператора недоступна. Вызов будет бесплатный.

Если ваш автомобиль сломался на загородной трассе; вы попали в ДТП, либо остановились помочь пострадавшим в ДТП гражданам; обнаружили на проезжей части пешехода, который находится там, создавая аварийно-опасные ситуации; и при риске для жизни необходимо незамедлительно позвонить по телефону в полицию по номеру «02» : Оператор «Мотив» — 902, «Мегафон», «МТС», «Ю-тел» — 020, «Билайн» — 002.

При своевременном звонке в экстренные службы, можно существенно уменьшить опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, напоминает отделение пропаганды ОГИБДД Нижнего Тагила.