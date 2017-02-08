ЕВРАЗ уменьшает количество выбросов

Корпорация ЕВРАЗ в минувшем году выделила 1,2 млрд рублей на природоохранную деятельность предприятий Нижнего Тагила и Качканара. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе провели больше 40 природоохранных мероприятий.
В 2016 ЕВРАЗ НТМК работал по улучшение экологических показателей коксохимического производства (КХП), заменил часть оборудования третьего коксового цеха. К концу текущего года благодаря модернизации установки сухого тушения кокса цех снизит выбросы в окружающую среду на 20%; этот проект попал в план основных событий в рамках Года экологии в России. Другое мероприятие КХП – отказ от устаревшего оборудования и ввод в эксплуатацию новых герметичных установок налива сырого бензола, это сократило выбросы сырого бензола в атмосферу на 5 тонн в год.
Над снижением выбросов работал и конвертерный цех. Современная аспирационная система на установке печь-ковш №2 позволяет увеличить эффективность очистки отходящих газов в четыре раза.
ЕВРАЗ НТМК сокращает нагрузку на окружающую среду — 2008 года снижение выбросов в атмосферу составило около 15%.
Среди основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа – замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое оборудование снизило выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На комбинате провели ревизию очистных сооружений Западного карьера и укрепили существующие дамбы хвостохранилища. Летом ЕВРАЗ КГОК осуществлял пылеподавление в карьерах и на хвостохранилище.
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